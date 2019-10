La seconda edizione di Temptation Island Vip fra le fuga di Ciro Petrone e la bella patata di Anna Pettinelli si è conclusa ieri sera e Alessia Marcuzzi, su Twitter, ha commentato con tutti i fan della trasmissione la puntata finale.

Fra ringraziamenti e cuori sparsi, la Pinella ha anche risposto a due utenti che le hanno mosso delle critiche. Inizialmente ha replicato ad un utente che – in risposta ad un complimento – aveva sottolineato come Maria De Filippi avesse scelto Alessia Marcuzzi dopo una serie di ‘no’ da parte di sue colleghe (“Ricorda che Alessia è stata la quarta scelta dopo Ilary, Toffanin e Laura Chiatti“) con un sonoro (“Ma chissenefrega! Chi era, chi non era… la prima scelta, la seconda…la decima😂“), ed infine ad uno che l’aveva accusata di essere antipatica e finta (“Sperando che Alessia poi non riprenda l’andazzo antipatico – finto da Isola dei Famosi che ci ha stracciato i maroni, perché cosi è perfetta“), specificando di essere sempre vera (“Io non sono mai finta, può non piacerti il mio modo di condurre, ma io non recito caro 😂”)

Alessia Marcuzzi, infatti, con Temptation Island Vip ha ricevuto solo applausi e con l’occasione si è anche ‘ripulita’ l’immagine dopo gli ultimi scandali che l’hanno coinvolta a L’Isola dei Famosi, fra il droga-gate del 2018 ed i bassi ascolti del 2019.