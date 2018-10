Alessia Marcuzzi fra le pagine del settimanale Chi è tornata a parlare della prossima edizione de L’Isola dei Famosi che tornerà, per la seconda volta da quando è passata a Mediaset, senza Mara Venier, che ha ricoperto il ruolo dell’opinionista tre edizioni su quattro, in coppia prima con Alfonso Signorini, poi con Daniele Bossari.

“Mara Venier è una persona alla quale voglio molto bene, mi sono affezionata a lei e, secondo me, le mancava la sua Domenica In. Certo, è un’ottima opinionista, come Alfonso (Signorini, ndr), sa dare la risposta giusta al momento giusto, ma sognava di riavere il suo programma. ‘Sono tornata alla mia domenica e tu sei tornata alle tue Iene’, mi ha detto. Le stelle ci hanno sorriso.”

Fra le personalità più forti che hanno partecipato a L’Isola dei Famosi c’è sicuramente Simona Ventura, con cui non si è mai sentita in competizione:

“Sono egocentrica, ma non sono competitiva. Voglio essere protagonista della scena, si vede da come mi vesto. Però mi piace entrare in sintonia con le altre donne. Cerco di studiare la loro psicologia, diffido sempre di quelle che non hanno molte amiche, perché frequentare le donne t’insegna a trovare la chiave d’accesso di ciascuna.”