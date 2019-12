Qualche giorno fa Federica Panicucci a Mattino 5 ha lanciato il rumor della possibile gravidanza di Alessia Marcuzzi. Durante lo show mattutino di Canale 5 sono andate in onda le immagini del backstage de Le Iene, in cui Alessia Marcuzzi mostra una pancetta sospetta (anche se è la stessa che ho io dopo una cena al sushi).

“Si parla di Alessia Marcuzzi. Ha un pancino un po’ sospetto. – ha detto la Panicucci – Guardate, questo è un fermo immagine tratto da alcune storie sul suo Instagram. C’è questa rotondità che in molti hanno inteso come una possibile gravidanza. Alessia se stai guardando e vuoi intervenire ti aspettiamo. Ma è in dolce attesa?”

Alessia Marcuzzi Incinta? Il rumor di Federica Panicucci.

Ieri però è arrivata la smentita della conduttrice de L’Isola dei Famosi. La Pinella uscendo da un hotel insieme a suo marito, Paolo Calabresi Marconi, ha risposto con ironia a chi le ha chiesto della presunta gravidanza. La Marcuzzi si è messa a ridere e toccandosi la pancia ha detto: “Ragazzi qui non c’è niente“.

Alessia Marcuzzi mette a tacere i rumor sulla sua gravidanza.

Questo non significa che Alessia non pensi ad un terzo bambino. In un’intervista rilasciata a Chi 3 anni fa, la presentatrice ha confessato che lei e Paolo vorrebbero un figlio insieme.