Alessia Marcuzzi ha fatto una diretta Instagram con 3 dottoresse, insieme hanno illustrato le proprietà della linea di prodotti cosmetici ‘Luce’. Durante la live sono arrivati decine di insulti e qualche commento volgare.

La conduttrice di Temptation Island Vip dopo la diretta ha registrato delle storie in cui si è detta schifata e sconvolta per quello che alcuni uomini hanno scritto. Alessia spera che la Polizia Postale possa individuare i leoni da tastiera che hanno offeso lei e le dottoresse.

“Ho appena finito la diretta, c’è una cosa che voglio dire e che mi ha veramente sconvolto. Come vi permettete di scrivere quelle cose indegne con questa leggerezza e cattiveria? Io sono indignata. È stata la prova di quello che succede sempre alle donne, è orrore totale. Mi ha veramente sconvolto, questi uomini che sono così piccoli che scrivono delle cose indecenti a delle persone che lavorano seriamente. Io mi sono sentita in imbarazzo totale e voglio chiedere scusa pubblicamente alle mie ospiti perché le ho invitate io. Commenti da parte di alcuni uomini così brutti, sgradevoli, maleducati e meschini che davvero io vorrei che la Polizia Postale potesse identificare queste persone. Io sono abituata, me lo dicono sempre e non ci faccio più caso ma vorrei veramente che qualcuno facesse qualcosa. Quello che succede nel mondo alle donne è fuori da ogni logica ed è assurdo”.

Continuo a non capire il senso delle offese ai vip su Instagram, non è più semplice non seguire chi detestiamo? Discorso diverso per quegli uomini che vomitano volgarità, in quel caso mi chiedo cosa pensano di ottenere. Si tratta di sfogare un istinto animalesco, oppure questi trogloditi sperano di accendere la fiamma del desiderio nelle vip alle quali indirizzano i loro commenti riprovevoli?

Lo sfogo di Alessia Marcuzzi, il video.

https://www.youtube.com/watch?v=_knk_KolXdM

Fonte: Tg Com