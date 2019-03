Da quando Fabrizio Corona ha fatto il suo intervento a L’Isola dei Famosi è successo di tutto. Settimanali, siti, programmi tv, opinionisti, vip e presunti tali hanno detto la loro sull’argomento, c’è stato persino un cambio di autori nel reality, ma Alessia Marcuzzi sembrava scomparsa.



“Dopo la bufera del caso Fogli e Corona all’Isola dei Famosi, la conduttrice ha scelto il silenzio e con il marito è volata a Londra. Un viaggio provvidenziale per sottrarsi alla gogna mediatica e per consolarsi a suon di shopping.

Non parliamo del licenziamento della capo progetto, né delle reazioni dei dirigenti Mediaset o dell’indignazione (cauta) delle opinioniste Alba Parietti e Alda D’Eusanio, ma del modo in cui Alessia Marcuzzi, conduttrice del programma e inevitabilmente capro espiatorio di ogni suo inciampo, ha affrontato gli attacchi relativi alla vicenda: lasciando, anche se per poco, l’Italia.

La Marcuzzi? Non pervenuta. Non un’intervista, non un comunicato, non un commento. In linea con le direttive aziendali, Alessia ha scelto il silenzio totale. Il che, invece di smorzare le polemiche, ha avuto l’effetto di enfatizzare le sue “colpe”: il non essersi dissociata da Corona e la poca empatia per Fogli, uno di famiglia per lei (Roby Facchinetti, compagno dei Pooh, è nonno di sua figlia Mia). E su Instagram l’ultimo post (gli auguri a un’amica) ha dato il “la” a un coro di insulti più o meno argomentati.

Ma forse Alessia non li ha neanche letti, perché nel pieno della bufera è “scappata” a Londra con il marito Paolo. Il fantasma del Canna-gate aleggia ancora nei suoi ricordi e Londra è il rifugio ideale per non pensarci (o provarci). Perché qui si è sposata, perché qui ora vive e studia il figlio Tommaso, perché qui è il paradiso dello scacciapensieri per eccellenza: lo shopping. Al resto? “Ci penserò domani”, come cantavano i Pooh.”