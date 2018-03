Il duro sfogo di Mara Venier contro Eva Henger e Francesco Monte (“Hanno la faccia come il c**o, ci hanno preso per il c**o“) è stato condiviso anche da Alessia Marcuzzi e Daniele Bossari, che su Instagram hanno piazzato un bel like.

Il trio al timone de L’Isola dei Famosi si è scagliato contro una reunion che teoricamente avrebbero dovuto organizzare loro e non lasciar fare ad altri programmi.

Da questo scandalo ci hanno “mangiato” più altre trasmissioni (Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Striscia la Notizia, Le Iene, Maurizio Costanzo Show, Casa Signorini, Verissimo, Mattino Cinque…), che L’Isola dei Famosi stessa.

Questa cosa è assurda.