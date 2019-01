Alessia Marcuzzi ieri pomeriggio ha registrato lo shooting fotografico della prossima edizione de L’Isola dei Famosi e sulle storie di Instagram ha condiviso un video in cui sfila, con una gonna succinta, nei corridoi di Mediaset.

Un video che a quanto pare ha attirato molte critiche negative basate fondamentalmente sul suo aspetto ed in particolar modo sulle sue gambe considerate “ad X”.

Attacchi gratuiti che hanno ricordato alla Marcuzzi quando per lo stesso motivo veniva bullizzata ai tempi delle scuole, motivo per cui ha deciso di condividere il medesimo video nei post di Instagram, commentandolo con un ricordo:

“‘A Marcu! Te ce passa un treno in mezzo alle gambe!’ Questa era una delle frasi più carine che mi dicevano ai tempi della scuola. Avevano ragione, lo so! Con il tempo ho imparato però che, se portate con disinvoltura un difetto, potete trasformarlo in un pregio…o comunque in qualcosa di unico che avete solo voi. Detto questo le mie gambe sono davvero tanto storte e non volevo farmi dire il contrario”.

Ma alessia Marcuzzi dove vuole andare con queste gambe storte — Mirtha✨ (@alippem) 2 maggio 2016

Le gambe di Alessia #Marcuzzi sono orrende. — Matteo Pazzaglia (@cimbolano) 10 marzo 2014

Ma Alessia Marcuzzi ha sempre le gambe storte come Zambrotta o le hanno fatto la convergenza ? — Chopinhauer (@Chopin_Hauer_) 12 novembre 2015

Ecco il video:

