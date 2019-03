Mercoledì sera Soleil ha vinto nuovamente (grazie al cielo) la prova leader e sui social in molti hanno accusato Alessia Marcuzzi di proteggere l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Ieri la conduttrice de L’Isola dei Famosi ha risposto ad uno di questi commenti.

“Guarda io faccio quello che mi pare e non mi comanda proprio nessuno. Quello che dico in onda è quello che mi viene in mente sul momento. Il mio pensiero può piacerti o no ed è giusto che sia così, ma non parlarmi di proteggere qualcuno perché a me non viene in tasca nulla. Notte”.

Personalmente non mi pare proprio che Alessia o la produzione stiano proteggendo qualcuno. Jeremias (accusato pure lui di essere privilegiato) ad esempio è già in nomination e probabilmente tornerà a Milano la prossima settimana.

Io invece se fossi un autore consegnerei immediatamente il cocco d’oro a Soleil per farla volare in finale.

Premetto che se mi trovassi in Honduras non credo diventerei il bff della Sorge, anzi…



Ma da telespettatore amante dei reality e del trash non posso che amare questa ragazza. Il compito di proteggere questa piccola vipera è nostro e non di Alessia.

Ammetto che questa edizione dell’Isola resta una delle più noiose di sempre, con o senza Soleil, ma vi immaginate dovesse uscire o ritirarsi la Sorge? Settimane a parlare di riso, nostalgia di casa, fame, lacrime in collegamento con i parenti e siparietti tristissimi tra la tizia che dice di essere la sosiahahah di Melania Trump e il predicatore. Praticamente…



Le critiche social ad Alessia Marcuzzi

La Marcuzzi e Alba che fanno l’interrogatorio ad Ariadna quando quella mentecatta di Soleil ha detto che gli altri sono spazzatura. E LORO ERANO MUTE Anzi, la Marcuzzi rideva pure. Siete davvero squallidi. #isola — ✨Ginevra✨ (@ladyHawke2016) 27 febbraio 2019

Ok. Marcuzzi team Soleil. Abbiamo capito. #isola — Moni Sca (@sca_moni) 27 febbraio 2019

La Marcuzzi anche a sto giro super parte di Soleil ; l’unica che le fa fare due ascolti #Isola — LucaDellaPortaAccanto (@LucaDellaPorta5) 27 febbraio 2019

Marcuzzi che difende sempre Soleil e la produzione non si sopporta #Isola — Maryland (@flymary_maryand) 20 febbraio 2019