Alessandro Graziani ha risposto via Instagram al teatrino di ieri sera che lo ha visto protagonista (a sua insaputa) al Grande Fratello Vip, ma purtroppo la risposta non è quella che mi sarei aspettato.



Il bel pallavolista tutto muscoli di Temptation Island Vip, infatti, invece di buttare benzina sul fuoco alimentando gossip e trash di cui abbiamo bisogno, ha preso l’estintore spegnendo il fiammifero acceso da Alfonso Signorini.

Protagonista assente dell’ennesima crisi fra Pago e Serena Enardu, Alessandro Graziani – invece di chiedere un confronto con i due – ha deciso di tirarsi indietro sottolineando di non cercare visibilità.

E pensare che solo qualche mese fa, intervistato da SoloGossip.it, aveva aperto all’ipotesi di un nuovo reality show:

“Se mi piacerebbe tornare in tv con un nuovo reality? Sinceramente sì, è divertente, anche se la gente lo vede sempre come una ricerca di visibilità. Io la mia vita ce l’ho e sono contento di quello che mi sono creato da solo, della mia carriera e di quello che faccio. Se mi chiedessi se voglio sostituire le due cose ti direi di no, ma se capitasse l’occasione di ripetere l’esperienza, anche se non la stessa, ci penserei seriamente.”