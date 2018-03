Nottata di sfoghi social per i due protagonisti del primo vero Trono Gay di Uomini & Donne.

Ieri sera Alex Migliorini ha spiegato cosa la sua famiglia non amava del suo ex fidanzato e poche ore dopo Alessandro D’Amico ha sclerato contro alcuni follower che lo hanno accusato di pensare solo al busine$$.

“Avete rotto il caz*o con sto business. Non ho ne case al mare ne elicotteri che mi aspettano, la mia vita rimane e rimarrà sempre la mia e se si arricchirà non potrò far altro che esserne grato. Mi avete abbuffato i coglioni, parlate voi che in situazioni del genere fate tanto i saputelli de sto gran caz*o e probabilmente in situazioni spiacevoli non sapete manco che caz*o fare, ma un consiglio te lo do, giudica poco gli altri perché quanto meno te lo aspetti ti troverai anche tu a prendere decisioni difficili nella vita e quando ti ritrovi un c*glione che ti risponde in modo semplice come fai tu non proverai altro che una gran pena! Ammettere di aver sbagliato nella vita non è mai facile! Questo mi farà solo crescere, a me sicuro, ma a te bello mio, continua a bere il latte fatto da mamma a prima mattina nella tazza di Topolino e quando poi inizierai a crescere vieni a parlare con me! E nascondi il dentino sotto io cuscino che troverai na bella sorpresa domani mattina 😉

Comunque quello che volevo dirti è che finalmente dopo tanta cattiveria che mi hai lanciato hai espresso un consiglio e ti ringrazio. Cmq ci tenevo a dirti , che io viva a Ibiza o che ami viaggiare e vedere posti nuovi non definisce di me che sia una persona frivola, che pensa solo al divertimento e che vuole una vita leggera. Se la tua vita è pesante questi so caz*i tuoi e mi dispiace per te, io me la vivo come meglio credo e ne vado più che fiero e se credi che il mio modo di fare sia stato di una persona poco seria è proprio qui che ti sbagli mia cara perché portare avanti una relazione sapendo che di base un sentimento non si sarebbe più sviluppato sarebbe stato davvero di una persona poco seria. Io ho bisogno di riflettere e di stare lontano in qst momento per capire. E se qst tempo mi conferma ciò che credo spero in cuor mio cmq di non perderlo mai come persona perché gli voglio un gran bene. A prescindere da fidanzato o amico, lui rimarrà per me Alex, con il quale ho condiviso momenti bellissimi, e qst non lo dimentico. Non ti devo piacere così come non devo piacere a tanti. Difendete sempre tutto ciò in cui credete perché è bellissimo lottare per dei valori, ma cercate sempre di capire le motivazioni che possano portare a fare delle scelte , così facendo potete dare dei giudizi veritieri e su basi reali e non alla caz*o di cane. Detto ciò, buonanotte!”