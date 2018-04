Ieri sul settimanale Nuovo è stata pubblicata un’intervista di Alessandro D’Amico in cui aveva candidamente ammesso che il sesso con Alex Migliorini non andava bene.

Il titolista in questione al momento dell’impaginazione del settimanale ha fatto luce proprio su questo aspetto, mettendo in grassetto la frase “A letto non funzionava, ecco perché ho chiuso la mia storia“.

Il titolo sarebbe stato estrapolato da questa dichiarazione, che il bel D’Amico ha ammesso di aver rilasciato:

“All’inizio non ho dato importanza al sesso. Ma poi ho capito di non poter minimizzare certi aspetti che non funzionavano e che hanno influito sulla decisione di chiudere”.

Deluso dal titolo scelto, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha litigato con il giornalista a cui ha rilasciato l’intervista e successivamente ha pubblicato la conversazione su Instagram Stories.

Nel dubbio consiglio ad Alessandro una bella camomilla.