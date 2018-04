Alessandro D’Amico è tornato a parlare della storia finita Alex Migliorini tramite il settimanale Nuovo, dove ha confessato che anche il sesso, fra loro, era un problema.

“All’inizio non ho dato importanza al sesso. Ma poi ho capito di non poter minimizzare certi aspetti che non funzionavano e che hanno influito sulla decisione di chiudere. Anche nel sesso io sento il bisogno di sentirmi protetto. Sentivo di non avere accanto una persona decisa. Gli manca la stabilità dell’uomo maturo, con una vita, un lavoro, una vera realizzazione. Per me tutte cose fondamentali in un rapporto di coppia.