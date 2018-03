Alex Migliorini e Alessandro D’Amico, la prima coppia gay uscita da Uomini e Donne, si sono lasciati circa un mese fa dopo una convivenza in quel di Milano, ma nonostante le buone parole di Alex, Alessandro D’Amico – intervistato da Uomini e Donne Magazine – c’è andato giù pesante contro i suoi ex suoceri.

“Lo sapevo sin dall’inizio di non piacere ai suoi genitori. Non mi sono mai sentito accolto. Si figuri che durante un pranzo di Natale sua madre ha detto che non c’era paragone tra me e l’ex fidanzato di suo figlio. Non ho mai voluto prendere una posizione per non far soffrire Alex, ma molte volte avrei preferito che lui dicesse qualche cosa. Sono molto protettivi con lui. Io non ho più la mamma e avevo della aspettative sulla sua famiglia. Dentro di me nutrivo il desiderio di ritrovarne una. Non è stato possibile”.