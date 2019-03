La prima protesi-base per giocare a golf

PUNTA alle Paralimpiadi di snowboard del 2022 e forse anche grazie alla nuova protesi che ‘indossa’ce la farà. L’atleta, infatti, è stato il primo in Italia a testare il ginocchio ibrido, realizzato dall’unione di un’articolazione protesica meccanica con quella di una unità idraulica ed elettronica. Una innovazione che consente un movimento molto più fluido e simile a quello naturale. Alessandro ne è entusiasta e a Repubblica.it racconta come tutto è iniziato e i suoi progetti per il futuro.Alessandro, 31 anni, si è sposato poco più che ventenne. Era una giornata di fine agosto del 2015 quando ha avuto un incidente di moto con la moglie Federica: “Stavamo andando ad un appuntamento per vedere una casa più grande perché avevamo in mente di allargare la famiglia – racconta – ma un’auto invase la nostra corsia facendoci cadere. Federica è morta subito davanti a me. Ho dovuto assistere al massaggio cardiaco che le hanno fatto sperando di salvarla ed è stato uno dei momenti più difficili della mia vita. Mentre ero ancora sdraiato per terra ho chiamato mia madre e le ho detto di venirmi a prendere perché stavo per morire”.Un mese dopo Alessandro ha subìto l’amputazione della gamba sinistra. “Abbiamo tentato di fare la ricostruzione ma il paziente aveva una lesione molto seria con una grande sofferenza muscolare – spiega, direttore della U.O.C. di Traumatologia del CTO di Torino e presidente della Società italiana di chirurgia della mano. – Aveva un rischio molto alto di contrarre delle infezioni perciò si è deciso per l’amputazione della gamba”. La qualità di vita di chi subisce l’amputazione dell’arto inferiore cambia a seconda che si tratti di gamba o di coscia. In quest’ultimo caso, come quello che si è verificato per il pilota Alex Zanardi, ci sono più problemi perché le protesi non riescono a garantire una mobilità completa.

Dopo l’incidente Alessandro ha cercato di riprendersi fisicamente e poi a febbraio 2016 è andato al centro protesi di Budrio, in provncia di Bologna, per mettere la sua prima protesi e tornare ad essere libero di muoversi con più autonomia. “In questi anni – racconta – ho usato la mia protesi meccanica-base. Purtroppo, l’Asl non aiuta i giovani e rimborsa solo le ‘protesi base’, quindi se non hai molte possibilità economiche ti devi adattare al poco che ti passano con cui si cammina male e oltretutto con il rischio di cadere e l’impossibilità di praticare sport”. Nonostante ciò, proprio con questa protesi, Alessandro ha iniziato a giocare a golf d’estate e dopo un anno di allenamenti a lo scorso ottobre ha vinto il 1° premio all’Open disabili italiano di golf.



L’incontro con lo snowbord

Alessandro ha capito che doveva reagire. E’ sempre stato uno sportivo. Prima dell’incidente giocava a calcio a cinque. La sua famiglia e il suo amico Walter lo hanno spinto a rivolgersi al Comitato Italiano Paralimpico e alla Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici. “Da lì in poi ho iniziato a fare snowboard come sport invernale e golf come sport estivo in maniera assidua e costante, ma anche tanti altri sport per dimostrare agli altri ma soprattutto a me stesso che con una protesi non è finita e la vita continua”, aggiunge l’atleta. Così, dopo molti allenamenti, Alessandro è entrato nella Nazionale italiana paralimpica di snowboard. “A forza di impegnarmi nello sport, l’azienda Ottobock (produttori di protesi) e l’azienda Officine Ortopediche Maria Adelaide, mi hanno sponsorizzato dandomi la possibilità di provare questa nuova protesi che è un ibrido tra un ginocchio meccanico ed uno elettronico e che ovviamente non avrei potuto permettermi”.





La nuova protesi ibrida

Così, Alessandro è tornato al CTO di Torino, che è un centro di riferimento per le amputazioni, per l’impianto di questa nuova protesi. “Grazie all’evoluzione scientifica e tecnologica – spiega Battiston – oggi esistono delle protesi ibride, cioè meccaniche ma anche elettroniche perché ricevono dei segnali che poi elaborano consentendo un recupero del movimento molto simile ad un arto normale”. Con questa nuova protesi un atleta come Alessandro riesce a fare dei movimenti ampi che variano nello spazio e la prestazione motoria è superiore ad una protesi meccanica. “In pratica – spiega l’ortopedico – la parte meccanica viene guidata da segnali elaborati digitalmente e il movimento viene adattato alla tipologia del terreno favorendo la propriocezione. Si tratta del primo impianto di questo tipo per l’arto inferiore in Italia. Certo il paziente ideale è quello giovane sia perché bisogna imparare a capire come funziona sia perché ci può essere una risposta muscolare migliore”.





Verso nuovi traguardi



In poche parole, grazie a questa protesi high tech, l’arto non viene più percepito come un corpo estraneo e tutto diventa più naturale. “Grazie all’elettronica – conferma Alessandro – questa nuova protesi mi permette di camminare in maniera molto più fluida e sicura della mia precedente protesi. E’ stata una piacevole sorpresa scoprire che posso giocare molto meglio a Golf perché posso piegare le gambe per colpire la pallina, quindi spero di migliorare ancora molto in futuro”.



Con la miss Chiara Bordi, storie da raccontare

Ma le passioni di Alessandro non si fermano allo sport perché è attivo anche nel progetto Models of Diversity per dimostrare che anche con una disabilità ci si può affacciare a quel mondo di perfezione astratta che sembra sempre cosi lontano alle persone comuni. Oggi si parla di ‘modelli bionici’. Di cosa si tratta? “E’ semplicemente un modello che posa per foto o campagne pubblicitarie ma che ha come caratteristica il fatto di essere ‘bionico’, cioè di avere qualcosa di artificiale come una protesi”, racconta Alessandro che insieme a Chiara Bordi, la prima concorrente disabile a partecipare a Miss Italia, ha creato Bionic people, un gruppo di ragazzi e ragazze con disabilità che hanno la forza di raccontarsi e parlare di disabilità e di come superarla, nelle scuole, nelle aziende o dovunque li chiamino. Progetti per il futuro? “Riuscire ad avere il massimo che la tecnologia può offrire e nello sport sicuramente partecipare alle Paralimpiadi del 2022 nello snowboard e se ci sarà la disciplina anche nel golf”, risponde Alessandro con la tenacia tipica di chi ha dovuto ripartire da zero.