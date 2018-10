Alessandro Cecchi Paone è entrato al Grande Fratello Vip a distanza di 18 anni dalla polemica fatta ai Telegatti ed in casa i ragazzi si sono chiesti cosa l’avesse spinto ad accettare.

Il ricercatore ha così deciso di svelare il retroscena che c’è in merito alla sua entrata in Casa, dichiarando di aver addirittura annullato un viaggio di lavoro a New York pur di entrare. Sembrerebbe infatti che a chiamarlo per partecipare sia stato Pier Silvio Berlusconi in persona.

“Come mai sono entrato al Grande Fratello Vip? Me lo ha chiesto Pier Silvio in persona, è stata una scelta sua. Mi ha chiamato e mi ha detto che aveva assolutamente bisogno che io lo facessi, così ho accettato. Mi ha chiamato venerdì, tre giorni prima del mio ingresso”.

Poi ha aggiunto:

“Io non ci pensavo assolutamente! Ma ho accettato e qua sto benissimo, mi trovo bene con voi”.

Immagino l’ego di Cecchi Power quando ha ricevuto la chiamata da parte di Pier Silvio Berlusconi in persona.