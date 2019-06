Oltre a Leonardo Pieraccioni, anche Alessandro Cattelan ha fatto una battuta sul caso dell’arresto di Marco Carta. Il presentatore di Sky ha commentato la vicenda tirando in ballo i nuovi giudici di X Factor.

In questa giornata di notizie shock volevo assicurare che i nuovi giudici di xfactor prima di essere scelti hanno superato provini, selezioni e il metal detector della Rinascente.😉😛 #xf13

— alessandro cattelan (@alecattelan) 1 giugno 2019

Proprio come per il regista toscano, anche in questo caso Alessandro è stato riempito di critiche.

“Battuta pessima così come la scelta di Sfera ebbasta. Non è un musicista e neppure un esempio per i nostri figli. Alternative non ne avevate?”

“Pensi di far ridere? No, non è così, non si scherza su queste cose. Da te non mi aspettavo una caduta di questo genere”

“Pessima battuta !!!! Mai giudicare prima di conoscere meglio i fatti”

“Questa non fa proprio ridere”

“Alessandro, questa battuta però è una caduta di stile. Te lo dico con affetto da concittadino”