Alessandro Casillo ha abbandonato la scuola di Amici ad un passo dal serale, è ufficiale.

Il cantante durante il daytime di oggi ha confermato la volontà di ritirarsi a causa delle numerose critiche mosse nei suoi confronti da parte dei professori, che gli avrebbero fatto perdere la lucidità e la stima in se stesso.

Si confermano quindi le ipotesi uscite nei giorni scorsi dal pubblico di Amici presente nell’ultima registrazione:

E ancora:

“Io ero in puntata. Abbiamo chiesto prima a Giordana e lei guardando una della produzione ha detto “mi stanno chiedendo di Ale” e la ragazza della produzione ha fatto no con la testa.

Abbiamo chiesto a Jefeo che ha girato lo sguardo.

Poi a Ludovica, che ha fatto segno con la testa che non poteva dire nulla. Subito dopo Jefeo chiede a Ludo “che hai?” E lei fa “mi hanno chiesto di Ale”. Non erano sereni.

Giordana è stata tutta la puntata un po’ pensierosa, come fosse turbata.

Ragazze sedute dietro di me hanno detto che Ale è passato piangendo con una valigia in mano. Era bianco cadaverico e c’era qualcuno che lo reggeva perché non stava in piedi”.