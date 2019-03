Scomparso ‘misteriosamente’ nei giorni scorsi dalla trasmissione Amici, Alessandro Casillo spiega oggi la sua sofferta decisione con un video, pubblicato sulla piattaforma Instagram del programma. “Sono sempre stato sincero e anche questa volta mi sono sentito di prendere una decisione guardandomi allo specchio. Continuerò a cercare la mia strada con la passione di sempre e la musica sempre al centro. Maria, ti ringrazio per l’opportunità e lo faccio dal profondo del mio cuore – dice con la voce rotta dall’emozione -. Grazie a chi ha creduto in me e a tutte le persone che mi sono state vicine fuori e dentro Amici”.

