Sono più di 24 ore che i fan di Amici si chiedono cosa sia successo ad Alessandro Casillo. Le fan del cantante in queste ore hanno fatto delle rivelazioni su quello che sarebbe accaduto dietro le quinte del talent e nelle ore successive alla registrazione del pomeridiano.

Una ragazza ha dichiarato di essere stata in studio durante la registrazione ed ha fatto una sua ricostruzione.

“Io ero in puntata. Abbiamo chiesto prima a Giordana e lei guardando una della produzione ha detto “mi stanno chiedendo di Ale” e la ragazza della produzione ha fatto no con la testa.

Abbiamo chiesto a Jefeo che ha girato lo sguardo.

Poi a Ludovica, che ha fatto segno con la testa che non poteva dire nulla. Subito dopo Jefeo chiede a Ludo “che hai?” E lei fa “mi hanno chiesto di Ale”. Non erano sereni.

Giordana è stata tutta la puntata un po’ pensierosa, come fosse turbata.

Ragazze sedute dietro di me hanno detto che Ale è passato piangendo con una valigia in mano. Era bianco cadaverico e c’era qualcuno che lo reggeva perché non stava in piedi”.