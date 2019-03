Il giallo sull’addio di Alessandro Casillo ad Amici continua. Il cantante è scomparso dal programma, le sue foto non compaiono nei nuovi post dei profili social della trasmissione e nessuno ha dato una spiegazione di quello che è successo.

Una ragazza che sabato era presente alla registrazione del pomeridiano di Amici, ha dichiarato di aver sentito che Alessandro sarebbe passato in lacrime con una valigia fuori dagli studi di Kween Mary.

“Io ero in puntata. Abbiamo chiesto prima a Giordana e lei guardando una della produzione ha detto “mi stanno chiedendo di Ale” e la ragazza della produzione ha fatto no con la testa.

Abbiamo chiesto a Jefeo che ha girato lo sguardo.

Poi a Ludovica, che ha fatto segno con la testa che non poteva dire nulla. Subito dopo Jefeo chiede a Ludo “che hai?” E lei fa “mi hanno chiesto di Ale”. Non erano sereni.

Giordana è stata tutta la puntata un po’ pensierosa, come fosse turbata.

Ragazze sedute dietro di me hanno detto che Ale è passato piangendo con una valigia in mano. Era bianco cadaverico e c’era qualcuno che lo reggeva perché non stava in piedi”.