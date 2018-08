Ieri pomeriggio Alessandro Calabrese ha parlato di una tronista che sarebbe andata a letto con Andrea Damante, proprio mentre Giulia De Lellis era dentro la casa del Grande Fratello Vip. Sul web quasi tutti hanno pensato a Sonia Lorenzini e la ragazza ha minacciato querele ed ha smentito tutto in una serie di video.

Adesso Alessandro ha risposto a Sonia dicendo di non aver paura delle sue querele ed aggiungendo che tutto quello di cui ha parlato lo ha visto con i suoi occhi.

“Io non faccio questo per articoli o cose del genere, ma perché dico la verità. Dire la verità è scomodo. Diciamo che è facile dire quello che vogliono sentirsi dire tutti. Ho visto un video sulla Lorenzini che se sente toccata. Come mai? C’hai la coda de paglia? Già stai a usare la solita tecnica? L’ho vista impaurita. Quello che dici tu sono tutte chiacchiere, quello che ho visto io, l’ho visto con i miei occhi e lo dirò alla persona interessata. Io se c’ho una cosa da dire la dico. Io ho visto una cosa e non mi è andata già per niente. Io dirò tutto alla persona interessata. Basta vittimismo. Querele o non querele, io non ho paura di una querela. Se reagisci così è perché sai quello di cui parlo, bene, adesso lo saprà anche l’altra persona. Non ho paura di nessuno. Ma poi perché mi querela? Io mica ho fatto nomi, come fai a dire che sei te?! C’hai la coda de paglia? Se hai la coscienza pulita non ti agiti così tanto.”

Ale ti ringraziamo per il trash, ma non venirci a dire che non hai fatto questa sparata per un po’ di visibilità…



Alessandro Calabrese non l’ho mai sopportato e mai lo sopporteró però, dopo le voci che sono uscite su Damante e Giulia che tronca di punto in bianco ogni tipo di relazione con Sonia, mi sento per una di volta di credergli nonostante sia soltanto un poraccio in cerca di fama — anita (@ocveanselena) 30 agosto 2018

Scusate ma qualcuno, prima che Sonia facesse la storie, aveva capito che Alessandro Calabrese si stesse riferendo a lei? Perché io no e questo rende tutto molto più sospetto. Coda di paglia? #uominiedonne — Moonlight (@japanesekiwi23) 30 agosto 2018