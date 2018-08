Andrea Damante è stato paparazzato insieme ad una nuova fiamma e oggi Alessandro Calabrese ha deciso di lanciare una bomba sull’ex tronista. Secondo il gieffino, una nota tronista sarebbe andata a letto con Damante, proprio mentre Giulia De Lellis si trovava nella casa del Grande Fratello Vip.

“Ne so tante di cose sui personaggi, quante ne so io. Personaggi falsi come pochi, ma falsi davvero come pochi. Ora ve lo dico, sbrocco de brutto. Dirò tante cose che ho visto con i miei occhietti veramente da persone che non valgono un caz**, specialmente una persona che fa tutta la santa, ha fatto pure la tronista, faceva l’amica di Giulia De Lellis e poi quando quest’ultima era al Grande Fratello Vip alle quattro di mattina è andata a casa del fidanzato. Che falsità, ma il karma torna tutto. Adesso sta senza una lira. Per fortuna Giulia non è fessa e l’ha sgamata. L’unico personaggio su cui devo rimangiarmi tutto è lei, perché è veramente tranquilla. Amica, amica, e si sc*pa il ragazzo, di nascosto te ne vai con il ragazzo in giro e poi sui social ‘amica ti sto vicino‘. A falsa, ‘a figlia di mign**a’.