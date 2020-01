Il test specifico eseguito a Pavia dice che la giovane piemontese rientrata dalla Cina non ha contratto il coronavirus. Al rientro da Shanghai dopo alcuni mesi, la paziente era andata al pronto soccorso dell’ospedale di Alessandria accusando sintomi influenzali che potevano far pensare al coronavirus. Al pronto soccorso era subito scattata la procedura prevista dal protocollo nazionale per affrontare eventuali casi del virus diffusosi in Cina.

Solo il test specifico poteva però allontanare l’ipotesi che si trattasse del virus di Wuhan che sta allarmando l’intero mondo. La risposta è arrivata puntuale. Per ora, in casi sospetti, le analisi saranno tutte commissionate in Lombardia al centro di Pavia. In Piemonte il test specifico per accertare la presenza del coronavirus infatti non c’è ancora. “Sarà pronto entro la fine della prossima settimana “, dice il direttore delle malattie infettive dell’Asl Città di Torino Giovanni Di Perri.

Fra i 60 italiani (ma il numero potrebbe essere più alto) che rientreranno dalla Cina domani ci sono anche alcuni piemontesi. Sono tutti sani ma dovranno essere tenuti in isolamento fino a che ci sia la certezza che non hanno contratto il virus. Le operazioni sono gestite dal ministero e si sta pensando a uno spazio dove tenerli in isolamento. Soltanto i medici potranno avere contatti con loro. La Regione non ha comunicato il numero dei piemontesi che rientreranno. Le notizie, fa sapere piazza Castello, arrivano centralmente dal ministero.