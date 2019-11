Sale a tre il bilancio delle vittime dell’esplosione nell’Alessandrino. Poco dopo le otto è stato ritrovato il corpo anche del terzo vigile del fuoco travolto dal crollo di una cascina avvenuto mentre erano in corso le operazioni di spegnimento di un incendio. I loro nomi: Matteo Gastaldo, l’ultimo a essere estratto, 46 anni, Marco Triches 38 e Antonio Candido 32 anni. I primi due sono originari di Alessandria, il terzo di Reggio Calabria. Altri due pompieri sono rimasti feriti insieme con un carabiniere. Sono stati estratti dalle macerie e trasportati negli ospedali di Alessandria e Asti in gravi condizioni. È il tragico bilancio dell’esplosione avvenuta intorno alle 2, a Quargnento in provincia di Alessandria. I carabinieri stanno indagando sulla pista dolosa.Nella cascina disabitata c’era un deposito di bombole del gas.Teatro del dramma un insieme di case in via San Francesco d’Assisi, poco distante dal bivio per Fubine. La prima esplosione è avvenuta prima di mezzanotte. La seconda quasi un’ora dopo ed è stata quella fatale: ha sorpreso i vigili del fuoco mentre erano impegnati nelle operazioni di spegnimento. C’è stato un crollo, che ha travolto la squadra dei pompieri.Uno degli abitanti racconta: “C’è stata una piccola esplosione prima di mezzanotte. Ma non ci avevo fatto troppo caso. Poi ho sentito arrivare vigili del fuoco. Poco dopo la mezza un botto molto più forte, che ci ha svegliati”.



Si sta lavorando per rimuovere i detriti. Sul posto ci sono diverse squadre di soccorritori, il comandante provinciale dei vigili del fuoco Marchioni e il comandante dei carabinieri Lorusso. Si sta dirigendo a Quargnento anche il comandante nazionale dei vigili del fuoco Dattilo