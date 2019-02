E’ stato un pomeriggio di paura nel cortile della scuola elementare di Carpeneto, nell’Alessandrino, dove ieri due pitbull fuggiti da un casa hanno aggredito e ferito cinque persone, tra cui due bimbi che hanno riportato graffi e morsi.Socondo una prima ricostruzione dei carabinieri i cani, un maschio e una femmina, erano scappati dal giardino di un’abitazione a qualche centinaio di metri di distanza mentre i padroni erano fuori casa. Era appena suonata la campanella del pomeriggio, alle 16,30, orario di prima uscita, e molte persone erano in cortile.

Sembra che all’inizio i due molossi volessero giocare ma, forse per il timore delle persone prese alla sprovvista, forse per i movimenti dei bambini, si sono all’improvviso innervositi. Pochi secondi e si sono scagliati contro due bimbi di 7 e 3 anni, fratelli, e poi contro il papà subito intervenuto per difenderli e altre due donne che erano andate a prendere i bambini da scuola.

Il bilancio è di cinque feriti: i due fratellini – il più grande con un morso alla gamba e graffi sotto l’occhio, il più piccolo con un segno sotto il labbro – sono stati trasportati all’Infantile di Alessandria; il papà, morsicato alle braccia per difendere i bambini, al Santi Antonio e Biagio, sempre ad Alessandria. Le due donne – una con morsi alla gamba e sul petto, mentre l’altra ha battuto la testa cadendo – sono state trasferite a Novi Ligure. Per nessuno di loro ci sarebbero conseguenze gravi.



Nella scuola sono intervenuti i carabinieri. I due pitbull sono stati sequestrati: per loro i militari, che hanno avvisato anche il servizio veterinario dell’Asl, stanno cercando una sistemazione. I proprietari dei cani, marito e moglie di 50 e 34 anni, saranno denunciati per lesioni colpose.