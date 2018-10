Dopo un falò di confronto imbarazzante nel quale ha negato tutto, oggi a Uomini e Donne Alessandra Sgolastra ha finalmente ammesso di volere Andrea Cerioli al suo fianco.

Simona Ventura ha consigliato alla ragazza di essere onesta e prendersi le sue responsabilità, ammettendo il suo interesse per Cerioli.

“Io ammetto che a Temptation Island Vip c’è stata complicità con Cerioli. Sento Andrea C perché è una persona che voglio avere al mio fianco perché mi fa stare bene, ma ho visto anche Andrea dopo tre giorni dal falò di confronto. Lui voleva vedermi, ma io non volevo. Andrea Cerioli fuori l’ho sempre detto, lo voglio sentire. Ci siamo conosciuti al momento giusto. Io stavo male, Cerioli mi è stato vicino”.

La ragazza ha anche ammesso di aver mentito durante il falò. Andrea C ha ricevuto un messaggio di scuse dalla Sgolastra:

“Ieri sera mi ha scritto un messaggio dove si è scusata di avermi detto levati. Ha detto che non era vero, che quindi me lo aveva detto, che però lì le era preso il panico.”

Sono intervenuti anche Tina Cipollari e Gianni Sperti:

Quanto ti capisco Alessandra.

Cerioli in total black, in Questa posa per me è ARTE. #UominieDonne pic.twitter.com/Vw3J6VqqDV

— Lorenzo.🌈 (@nelnomedeltrash) 12 ottobre 2018