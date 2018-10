Ieri durante lo speciale di Temptation Island Vip a Uomini e Donne Alessandra Sgolastra ha ammesso di sentire ancora Andrea Cerioli.

“Io ammetto che a Temptation Island Vip c’è stata complicità con Cerioli. Sento Andrea C perché è una persona che voglio avere al mio fianco perché mi fa stare bene, ma ho visto anche Andrea dopo tre giorni dal falò di confronto. Lui voleva vedermi, ma io non volevo. Andrea Cerioli fuori l’ho sempre detto, lo voglio sentire. Ci siamo conosciuti al momento giusto. Io stavo male, Cerioli mi è stato vicino”.

Oggi la ragazza ha scritto su Instagram un messaggio particolare, che secondo molti follower è rivolto proprio ad Andrea Cerioli.

“Amerò chi, senza farmelo pesare, delle mie insicurezze non ne fa ripicche o debolezze ma punti da cui partire”.

Alessandra Sgolastra ha anche pubblicato la canzone dei Maroon 5 ‘Girls Like You‘ e poco dopo il Ceriolone ha risposto mettendosi a cantare lo stesso pezzo in macchina.

Andrea a quanto pare non è più single, me ne farò una ragione, anche se…



Alessandra ieri mette la canzone “i like you girls” e oggi Andrea Cerioli la canta😂 non ci sto a capì niente🙈 #uominiedonne #temptationislandvip — Chanel (@ChaanelChanel) 13 ottobre 2018

SEGNALO IGS ALESSANDRA GOLASTRA E ANDREA CERIOLI CON LA STESSA CANZONE DEI MAROON 5 CENTODICIOTTOOOOOOO #uominiedonne #TemptationIslandVip — eleonorap. (@eleoteque) 13 ottobre 2018

ma le storie di alessandra e cerioli con la stessa canzone — wendy ✭ (@abbyvergas) 13 ottobre 2018