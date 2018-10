Oggi Alessandra Sgolastra e Andrea Cerioli erano presenti durante la puntata speciale di Uomini e Donne dedicata a Temptation Island Vip (qui i video).

La ragazza ha fatto una pessima figura in studio, perché ha ammesso che forse prova ancora qualcosa per il suo ex, Andrea Zenga, ma dopo è venuto fuori che si sta sentendo con Cerioli.

Capisco che sia difficile chiudere con il Ceriolone…

…ma facendo così rischia di rimanere senza nessuno, proprio come Sozzo, Zozzolo.



Cioè questa gatta morta di Alessandra non voleva niente con Cerioli, faceva tutto lui e lei non voleva niente. Ha addirittura pianto perché voleva tornare con Zenga Junior. Sì scopre che sta valutando la sua storia e che nel mentre si sente con Cerioli. #TemptationIslandVip pic.twitter.com/EUDndMy6me

“Entra Andrea Zenga, che dice di volere bene a Alessandra ma il suo atteggiamento al falò, dove non ha riconosciuto i suoi errori, l’ha spinto a lasciarla. Entra Andrea Cerioli che afferma che l’unica cosa che gli ha fatto un po’ male è sentire lei che diceva di avergli detto di toglierle le mani dal posteriore, perché se l’avesse fatto o avesse capito che lei non ne aveva voglia non lo avrebbe fatto mai. Entra Alessandra che dal vivo è sconvolgente quanto sia bella!

Ha continuato la falsariga del falò, gli ha rinfacciato le sue mancanze (a Zenga) ma gli opinionisti le han detto che questo non giustificava il suo comportamento con Andrea C che non è stato proprio nulla…alla fine lei riconosce che c’è stata complicità. (seguici su instagram: vicolodellenewsofficial) Maria ad un certo punto le dice che vede però del sentimento tra di loro, e lei risponde che al momento si sta prendendo anche lei del tempo per valutare il rapporto interrotto, per vedere se le stanno bene le mancanze del suo ex, perché comunque si sta sentendo anche con Cerioli. Lui però le dice che non gli piace chiodo schiaccia chiodo e non è molto d’accordo sul comportamento di lei però le sta dando del tempo e poi si vedrà. A questo punto Zenga le chiede: “se non ti avessi lasciato che avresti fatto con lui? Lo stai sentendo solo perché ti ho lasciata o avresti messo le corna dopo?”.