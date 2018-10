Alessandra Sgolastra e Andrea Cerioli hanno consumato dopo Temptation Island Vip, o la ragazza è uscita dal programma con il suo fidanzato Andrea Zenga?

Quello che è successo dopo le registrazioni del programma già lo sappiamo ed ora sul web è spuntato un nuovo tassello della storia: un like di Alessandra ad un post contro Zenga e pro Cerioli.

“Tutto apposto finché lei piange per te, si fa tremila complessi, ti dice sempre di si per non litigare, si tiene tutte le sue incertezze dentro perché ha paura di dirtele, è così gelosa da avere tremila insicurezze.. poi appena lei si sveglia e capisce che non merita di stare così, ti comincia a bruciare il cu*o — ALESSANDRA VAI CON ANDREA CERIOLI E VEDITENE BENE”