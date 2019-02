Questa settimana prevedo un’impennata di vendite di Malox non indifferente perché la vittoria di Mahmood al Festival di Sanremo ha fatto bruciare parecchi stomaci, soprattutto ad alcuni esponenti di estrema destra. (E’ un caso? Non lo so).

Dopo il tweet del Ministro dell’interno Matteo Salvini (che voleva vincesse Ultimo):

E’ sbucato sui social anche lo sdegno di Alessandra Mussolini, immortalato a sua insaputa in sala stanza durante la proclamazione del vincitore.

Artefice del video è stato @ConteChristino che ha registrato un video in cui ha ripreso la reazione dei giornalisti al momento esatto della vittoria di Mahmood, fra grida e applausi. Di tutti, tranne di Alessandra Mussolini che con la sua classica eleganza pare abbia mandato a quel paese il cantante con tanto di braccio alzato.

Online molti sostengono che la reazione di Salvini e quella della Mussolini siano dovute al fatto che il cantante abbia il padre extracomunitario, ma sono certo che non sia così.



Venire è bello ma vogliamo parlare di Mahmood che con la sua vittoria asfalta Ultimo, Salvini, la Meloni, la Mussolini che sbraita in sala stampa, l’italiani che hanno votato con i piedi? #sanremo2019 — Vins (@sparkthisway) 10 febbraio 2019

Salvini e la Mussolini dopo la vittoria di Mahmood a #Sanremo2019 pic.twitter.com/fb7PDtEcH2 — MENBEETCH (@LaskuNikolin) 10 febbraio 2019

Qualcuno può spiegare a Salvini, alla sua ex e alla Mussolini che Mahmood è italiano? Grazie, gentilissimi. #Sanremo2019 — thecinnamongirl 🍁 (@domerhezs) 10 febbraio 2019

La Mussolini l’ha presa male, posso andare a dormire felice, buonanotte a tutti#sanremo2019 #mahmood https://t.co/4fJCXdwmKH — theseviolentdelights (@_violentends) 10 febbraio 2019