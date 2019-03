Jim Carrey ha dato il via ad una lite surreale. L’attore americano ha pubblicato su Twitter un disegno del Duce e Claretta Petacci appesi a testa in giù a piazzale Loreto scrivendo “se vi state chiedendo a cosa porta il fascismo, chiedete a Benito Mussolini e alla sua mistress“.

Alessandra Mussolini ha visto il tweet ed ha risposto a modo suo: “Tu sei un bastardo“.

Poco dopo è intervenuto lo specialista di comunicazione politica franco americano Evan O’Connell:“Credo tu abbia confuso Jim Carrey con il tuo nonno omicida“.

Alessandra ha replicato in pieno stile ‘specchio riflesso e chi lo dice sa di esserlo’: “O forse con qualcuno della tua famiglia“.

O’Connell però ha asfaltato la Mussolini con un tweet: “Mio nonno ha combattuto per liberare l’Europa da persone come tuo nonno.”



🚀🚀🚀se ve lo foste perso🚀🚀🚀 pic.twitter.com/A923JXsg0U — mil-manuel miranda (@enjoIrasshole) 31 marzo 2019

If you’re wondering what fascism leads to, just ask Benito Mussolini and his mistress Claretta. pic.twitter.com/uc2wZl0YBu — Jim Carrey (@JimCarrey) 30 marzo 2019

You are a bastard — Alessandra Mussolini (@Ale_Mussolini_) 31 marzo 2019

Or maybe with some of your family … — Alessandra Mussolini (@Ale_Mussolini_) 31 marzo 2019

do you want applause? — Alessandra Mussolini (@Ale_Mussolini_) 31 marzo 2019

Ti accontenti di poco … — Alessandra Mussolini (@Ale_Mussolini_) 31 marzo 2019

What about your piggy family? — Alessandra Mussolini (@Ale_Mussolini_) 31 marzo 2019