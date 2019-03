Debutta alla Scala il 7 aprile ‘Woolf Works, la creazione di Wayne McGregor firmata per Alessandra Ferri e Federico Bonelli e il Royal Ballet di Londra, liberamente ispirata a tre romanzi di Virginia Woolf, ‘Mrs Dalloway’, ‘Orlando’ e ‘The Waves’, ma anche a lettere, saggi, diari della grande scrittrice. Si replica sino al 20 con i primi ballerini, i solisti e il corpo di ballo scaligero. Di grande impatto emotivo e di straordinaria energia, con questo spettacolo McGregor ha vinto il Critics’ Circle Award come migliore coreografia classica e il suo secondo Olivier Award come ‘Best New Dance Production’.

