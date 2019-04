Ieri Loredana Bertè ha proposto di rivoluzionare il regolamento di Amici 18. La giudice ha accusato i professori di non essere stati obiettivi ed ha chiesto a Maria di dare più spazio al televoto del pubblico. Dopo Rudy Zerbi, adesso le ha risposto anche Alessandra Celentano.

“Loredana Berté accusa noi professori di volerci accattivare il pubblico giovane attraverso Jefeo. Rimando al mittente questa accusa infondata: io ho il mio pensiero, dettato chiaramente dal mio gusto personale sul canto e dalla mia esperienza di professionista sulla danza! Loredana Berté, nella sua proposta, dice che se il pubblico non le darà ragione cambierà posizione su Jefeo. Mi chiedo su quali basi lo farà… Il suo giudizio, come tale, non dovrebbe rimanere lo stesso invece che modularsi sul pensiero del pubblico? E perché mettere a rischio Alberto, cosa che ammette che in realtà non vorrebbe mai fare? Se cambierà le sue scelte tenendo presente l’esito del televoto allora farà esattamente quello di cui sta accusando noi professori! Che ognuno facesse ciò che ritiene giusto in base alle sue competenze o ad un gusto personale artistico che è insindacabile.

Già che ci sono consiglio al giudice Loredana Berté di esprimersi sui danzatori seguendo il suo gusto personale e non ponendosi come persone competente sulla danza quale non è, come si evince dai suoi commenti. – ha continuato Alessandra Celentano – Non basta avere assiduamente frequentato il teatro o essere una cantante o showgirl per considerarsi del mestiere della danza! Io non mi permetterei mai di giudicare un cantante considerandomi un tecnico.

