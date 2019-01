Alessandra Celentano e Timor Steffen sono due professori di danza della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi (la più problematica, fra occupazioni ed eliminazioni) e nonostante il coreografo sia in Italia da un po’ di anni fra stage di danza e programmi televisivi (era nella giuria di Dance Dance Dance), il suo livello di italiano è “fermo a pizza, pasta e maccheroni”. Per questo motivo ad Amici vive doppiato simultaneamente sia durante le lezioni, sia durante la diretta del sabato pomeriggio.

Durante una pausa dalle registrazioni di Amici di Maria De Filippi il buon Timor (che abbiamo pure visto come mamma l’ha fatto su BitchyX.it), ha girato un video in inglese per Instagram cercando di coinvolgere Alessandra Celentano ma – se il livello di italiano di lui è fermo a “pizza e pasta”, il livello di inglese di lei è bloccato a “the pen is on the table” e la gaffe è stata dietro l’angolo.

“Are you doing?” / “Che stai facendo?” le ha chiesto lui, “Fine, and you?” / “Bene e tu?” ha risposto la Celentano.



Per l’accoppiata Timor-Celentano darei la mia vita #Amici18 — arabella; 🌈 (@pontidisolfuro) 18 gennaio 2019

Direi di andare a shippare tutti Timor e la Celentano che abbiamo più speranze !#Amici18 — ɐnnɐ ♡ (@xannaas) 14 gennaio 2019

Scusate, ma l’ IG story di Timor con la Celentano.

Mamma HAHAHAAHAHAHAHAHHA#Amici18 — Vicchan🌸 (@bluewwizard) 29 gennaio 2019

Comunque io Timor e la Celentano li shippo.#amici18 — cuffola🐢 (@couragescout) 30 gennaio 2019

Li amo! Datemi un daytime tutto su loro due ed altro che 22% di Barbara d’Urso.Ecco il video: