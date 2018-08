Alessandra Amoroso si è lasciata andare rispondendo a cuore aperto ad alcune domande dei suoi fan su Instagram. E a quanto pare, il suo più grande sogno sarebbe proprio quello di diventare mamma.

Alessandra Amoroso ha appena compiuto gli anni e la sua estate ha regalato ai suoi fan tantissime soddisfazioni, dalle foto pubblicate su Instagram che la mostrano in perfetta forma fino al suo ultimo singolo La Stessa, uscito proprio nel giorno in cui ha spento le sue 32 candeline. E proprio in questi giorni la cantante ha risposto ad alcune domande su Instagram dei suoi fan, e quando gli è stato chiesto quale fosse il suo più grande sogno, Alessandra ha risposto che vorrebbe diventare mamma al più presto e dedicarsi a suo figlio!

Alessandra Amoroso mamma? La rivelazione su Instagram

L’ex Amici ha risposto a tantissime domande, partendo dalla sua carriera incominciata proprio grazie a Maria de Filippi, fino al suo ultimo singolo, La Stessa. I fan hanno potuto interagire con Alessandra grazie a Instagram, che da un po’ di tempo permette di pubblicare delle stories dove è possibile rispondere pubblicamente alle domande dei fan.

E fra le tante, un utente ha chiesto alla cantante quale fosse il suo più grande sogno nel cassetto. E la risposta è arrivata immediatamente: «Poter diventare mamma e dedicarmi a mio figlio/a in tutto e per tutto». Una voglia di diventare mamma già esplicitata dal suo raporto con la nipotina Andrea, figlia di Francesca, la sorella di Alessandra. E chissà se fra i progetti di lei e del suo compagno Stefano Settepani c’è un bebè all’orizzonte.

Alessandra Amoroso: La stessa

Intanto Alessandra è tornata con un nuovo singolo, La stessa, che sta intasando tutte le radio da qualche settimana. La canzone rappresenta un ritorno sulle scene di Alessandra, che dopo Vivere a colori è pronta a ritornare con una nuova fatica in studio, delle nuove canzoni e un nuovo tour, sebbene ancora non siano state diffuse informazioni o date relative ai prossimi appuntamenti della cantante.

Proprio sulla canzone, Alessandra si è espressa così: «All’inizio è stato difficile, la sentivo lontana da me anche se mi ha colpita molto il testo», riporta Today.it. «Mi sono lasciata consigliare dal mio produttore che ha creduto in me e nel mio potenziale tanto da farmi credere che ce l’avrei fatta… ed ecco ‘La stessa’”, un diesel di emozioni».

Fonte Foto: https://www.instagram.com/amorosoof/