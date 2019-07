Le dichiarazioni di Alessandra Amoroso sul proprio futuro: la cantante rivela le sue intenzioni a Tv Sorrisi e Canzoni.

Dopo il mega raduno a Cinecittà World per l’abbraccio finale di questa stagione con la sua Big Family, Alessandra Amoroso ha staccato la spina e si sta godendo un periodo di relax prima di programmare il proprio futuro.

Per l’occasione è stata però intercettata da Tv Sorrisi e Canzoni, e ai microfoni del noto settimanale la cantante ha rivelato qualche piccola anticipazione su quello che farà e quello che non farà…

Alessandra Amoroso parla di cosa non farà in futuro

La cantante ha rivelato qualcosa sui suoi prossimi progetti, dopo un periodo in cui afferma di aver lavorato costantemente per proporre nuova musica. Un ‘modus operandi’ che non ha apprezzato e che non vorrà ripeterà.

Spiega l’artista: “Per passione non si smette mai. Però penso al futuro in modo molto diverso. Non voglio più fare niente di corsa. Durante il periodo di 10 abbiamo dato vita a tutto in contemporanea, dall’album al tour. In futuro, quando tornerò, voglio occuparmi di una cosa per volta“.

Per ora dunque non ci sono programmi specifici nel futuro della cantante, che però promette di tornare e di farlo con la massima tranquillità. Quella che serve per dare vita a nuova musica.

Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso parla di Stefano Settepani

Ha fatto scalpore nelle ultime settimane uno scatto della cantante salentina insieme al suo storico fidanzato Stefano Settepani. L’artista, dopo quattro anni di relazione, ha finalmente pubblicato una loro foto insieme sui social, cancellando le voci di crisi che li avevano visti protagonisti negli scorsi mesi.

“In quello scatto racconto il mio presente e il mio futuro“, racconta Alessandra, “Jovanotti canta ‘mormora la gente mormora, falla tacere praticando l’allegria’. Per chi ha parlato di crisi tra noi, io faccio parlare i fatti“.

Di seguito il video di Comunque andare di Alessandra Amoroso: