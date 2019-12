View this post on Instagram

In questo 2019 che ormai sta per terminare ho avuto la possibilità di percorrere tutta Italia, da Nord a Sud (Isole comprese!) per festeggiare questi 10 anni con voi che mi avete sostenuta, ascoltata, capita, amata rendendo speciale la mia vita! Da martedì 24 dicembre, dopo la messa in onda del concerto su Italia 1, sarà possibile (se vi va) ascoltare in streaming il disco con il nostro live; 20 tracce scelte tra quelle del #10tour, registrate ognuna in una regione diversa. Il disco si intitolerà 10, IO, NOI: il titolo vuole racchiudere tutto il senso di questa avventura in musica e di questo abbraccio lungo quanto tutta l’Italia. Come ho detto spesso in questo viaggio mi avete restituito tanti pezzettini di felicità e non potevo non condividerla ancora una volta con voi. #10IONOI