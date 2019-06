Alessandra Amoroso: una pausa dal mondo della musica per ricaricare le energie, prima di gettarsi in una nuova avventura.

Ha da poco terminato il suo tour per festeggiare i 10 anni di carriera, ed è ancora in heavy rotation in radio con un singolo nuovissimo, Mambo salentino, cantato insieme ai Boomdabash. Eppure Alessandra Amoroso ha annunciato di volersi prendere una breve pausa.

Una notizia importante, ma che non deve spaventare eccessivamente i suoi fan. La cantante ha infatti affermato di non voler sparire all’improvviso, ma di aver solo bisogno di un po’ di tempo da dedicare a sé.

Alessandra Amoroso: una pausa per progettare nuovi lavori

Aveva scherzato, alla fine del suo tour, annunciando un ritiro dopo 10 anni di lavoro quasi ininterrotto. Ovviamente, era un grande bluff, e poco dopo è tornata con un nuovo singolo insieme ai Boomdabash.

Stavolta però l’annuncio di una pausa è serio, anche se meno spaventoso. Intervistata da Il Giornale, la cantante ha confermato: “Mi fermerò, però la voglia di esserci nella vita delle persone e della mia Big Family c’è sempre. Proverò a riposare e a prendermi del tempo per la mia famiglia e me stessa, però non si sa mai, magari si ascoltano dei brani e si provano, si cantano…“.

Insomma, l’artista salentina lascia ampio spazio a possibili sorprese nei prossimi mesi, come accaduto con Mambo salentino. E proprio questo brano estivo potrebbe essere l’inizio di una nuova fase della sua carriera…

Alessandra Amoroso

Una nuova Alessandra?

La cantante ha ammesso di essere in una fase della vita in cui vuole sperimentare cose nuove, cercando una musicalità diversa da quella consueta e che l’ha resa molto famosa.

Anche per questo ha accettato con entusiasmo di tornare a lavorare con i Boomdabash che, oltre a essere degli amici, sono degli artisti appartenenenti a un mondo musicale a lei distante. Almeno all’apparenza.

Che stia per nascere una nuova Alessandra? La stessa Amoroso sembra ventilare un’ipotesi simile: “Mi piacerebbe sperimentare altri stili, altri mondi musicali proprio come è successo con Mambo salentino. Sono piena di entusiasmo e scaverò ancora più a fondo per scoprirmi di più“.

Di seguito il video di Mambo salentino: