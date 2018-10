L’ultimo album di Alessandra Amoroso, 10, ha debuttato in testa alla classifica di vendite in Italia.

Un successo clamoroso. Parte così l’avventura di 10, il nuovo album di Alessandra Amoroso. Pubblicato il 5 ottobre 2018 dalla Sony Music, nella prima settimana ha conquistato immediatamente la testa della classifica di vendite in Italia, scalzando Trap Lovers della Dark Polo Gang (scivolato al terzo posto dietro anche a Dieci di Valerio Scanu). I trapper romani possono consolarsi con la prima posizione nella classifica dei vinili, davanti proprio all’album della Amoroso.

10 anni di Alessandra Amoroso

Il titolo del nuovo full length della cantante salentina, sesto in studio nella sua carriera, sta a indicare l’anniversario dall’inizio della sua avventura lavorativa, ovvero dall’ingresso nella scuola di ‘Amici’. Dieci anni di Alessandra Amoroso festeggiati con un quattordici brani inediti scritti da autori diversi: da Federica Abbate a Tony Maiello, passando per i ‘fedelissimi’ Federica Camba e Daniele Coro.

Una scelta interessante, vista la tendenza nel mondo del business musicale di festeggiare gli anniversari con album live o raccolte dei più grandi successi.

Alessandra Amoroso – La stessa

Ad anticipare l’album era stato lanciato in piena estate, il 12 agosto (compleanno della cantante), il primo singolo, La stessa, scritto da Paolo Antonacci (figlio di Biagio) e Dario Faini. Brano allegro e coloratissimo, come il suo video, che non ha però raggiunto la top ten, fino a questo momento, nella classifica dei singoli della FIMI, fermandosi al tredicesimo posto.

Alessandra Amoroso – Trova un modo

Il secondo singolo, Trova un modo, è invece uscito in contemporanea con l’album, il 5 ottobre, data che la cantante aveva anticipato ai propri fan alcune settimane fa. Scritto da Roberto Casalino e Dario Faini, è un altro brano positivo, che non si discosta dal mood della nuova Alessandra Amoroso, distante dalla malinconia dei precedenti album, più gioiosa e desiderosa di godere appieno della propria vita.

In attesa del video ufficiale, ascoltiamo l’ultimo singolo della cantante di Galatina nella clip con il testo: