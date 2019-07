Un mega raduno dei fan di Alessandra Amoroso a Cinecittà World è stato organizzato per il 20 luglio: Rtl 102.5 è partner ufficiale dell’evento.

Alessandra Amoroso ha in serbo per i suoi fan una festa straordinaria per celebrare i primi dieci anni di carriera. La cantante ha infatti organizzato un mega raduno il 20 luglio 2019 a Cinecittà World, parco tematico alle porte di Roma.

La Big Family potrà per un giorno intero divertirsi con Alessandra e godere della sua musica che da un decennio ormai risuona nelle radio di tutta Italia, compresa Rtl 102.5, partner ufficiale dell’evento.

Alessandra Amoroso a Cinecittà World

Il 20 luglio Cinecittà World diventerà l’Alessandra Amoroso World. I circa 310mila mq del parco ospiteranno infatti un progetto di visual dedicato per intero alla cantante salentina e alla sua Big Family.

Con ben 8 aree dedicate, i fan potranno godere delle canzoni e dei dischi pubblicati da Alessandra dall’inizio della sua carriera a oggi, scatenandosi sulle note di brani come Senza nuvole e Vivere a colori.

Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso con Rtl 102.5 a Cinecittà World

Affiancata dalla radio partner dell’evento, Rtl 102.5, l’Amoroso porterà a Cinecittà World il suo pop colorato e romantico, per regalare emozioni uniche ai fan che accorreranno nel parco romano.

Ovviamente saranno attive tutte le attrazioni, che però non saranno le sole attività proposte dagli organizzatori. Nelle varie aree ci saranno infatti lezioni di zumba, openmic per scaldare la voce in attesa del concerto finale con protagonista proprio Alessandra.

Ma non mancherà anche un megaquizzettone e una serie di proiezioni di video inediti dedicati all’amatissima cantante. E alla fine ci sarà un mega spettacolo pirotecnico, per salutare l’artista, pronta per un breve periodo di pausa, in attesa delle nuove tappe della sua splendida carriera.

Di seguito il video di Dalla tua parte di Alessandra: