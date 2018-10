Dopo il debutto al #1 della classifica FIMI – GFK, il nuovo album di Alessandra Amoroso “10” – a una sola settimana dall’uscita – è subito certificato DISCO D’ORO. Certificazione ORO anche per “LA STESSA”, il primo singolo estratto da “10”.

Due nuovi importanti riconoscimenti raggiunti in tempo record da Alessandra Amoroso, una delle più amate e stimate interpreti del nuovo pop italiano con album ogni volta certificati multiplatino.

“10” non è un "best of" celebrativo, ma un disco di canzoni inedite, ognuna delle quali è un’istantanea di chi è Alessandra oggi: una donna che ha da poco superato i trent'anni e che guarda avanti senza dimenticare da dove è partita.

E in questo disco mette tutti i suoi valori in musica. Un album positivo, gioioso, raggiante, colorato e pieno di vita: quella di Alessandra, certo, ma anche quella dei suoi fan (la Big Family), che continuano a rivedersi in lei, proprio come lei si rivede in loro.

Dal 5 marzo 2019 Alessandra Amoroso porterà “10” in tour. Un tour costruito – secondo la volontà dell’artista con un concept ben preciso: arrivare in ogni regione d’Italia affinché il suo nuovo live fosse davvero speciale e potesse andare incontro a tutta la sua Big Family, per cantare insieme nelle città di ogni regione, dal Nord al Sud alle Isole.

Le date:

5 marzo Torino, Palalpitour

7 marzo Perugia, Pala Barton

13 marzo Genova, Rds Stadium

15 marzo Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

16 marzo Ancona, Palaprometeo

20 e 21 marzo Roma, Palalottomatica

23 marzo Eboli, Palasele

24 marzo Reggio Calabria, Palasport

26 e 27 marzo Acireale, Palasport

29 marzo Bari, Palaflorio

30 marzo Roseto Degli Abruzzi, Pala Maggetti

1 e 2 aprile Assago (Mi), Mediolanum Forum

4 aprile Courmayer, Forum

6 aprile Padova, Kioene Arena

7 aprile Trieste,Palarubini

9 aprile Trento, Auditorium Santa Chiara

10 aprile Padova, Kioene Arena

12 aprile Firenze, Nelson Mandela Forum

14 aprile Isernia, Auditorium Unità D’italia

15 aprile Potenza, Pala Basento

19 aprile Cagliari, Fiera

4 maggio Eboli, Pala Sele

6 maggio Napoli, Palapartenope

9 maggio Bari, Pala Florio

FAMILY PACK 4 PERSONE

Esclusivo pacchetto a prezzo speciale così composto:

3 adulti + 1 bambino/a fino a 12 anni compiuti o 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni compiuti

L'Organizzatore comunica che riserverà a tale promozione un numero adeguato, ma limitato di biglietti, pertanto l'offerta deve intendersi, "SALVA DISPONIBILITA'".

L'Organizzatore precisa che:

durante la fase di accesso al luogo dello spettacolo, ed in qualsiasi momento si riserva il diritto di verificare, anche per il tramite di suoi incaricati, l’età del bambino/a per il quale il biglietto è stato acquistato. A tal fine il bambino/a dovrà essere in possesso di valido documento d’identità da esibire a richiesta. La mancanza dei requisiti di età del bambino/a richiesti per l’applicazione delle condizioni vantaggiose del pacchetto [Family PACK – 4 persone] darà diritto all’Organizzatore di pretendere il pagamento del biglietto intero. Il pacchetto "Family PACK – 4 persone" potrà essere acquistato esclusivamente online su TicketOne.it con ritiro sul luogo dell’evento e in ogni caso NON potrà essere acquistato la sera dello spettacolo.