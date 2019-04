Alda D’Eusanio è un fiume in piena e dopo aver criticato Fabrizio Corona, attacca gli autori de L’Isola dei Famosi svelando in diretta radiofonica cosa succedeva in puntata all’insaputa dei telespettatori.

Intervistata da Radio Cusano Campus, Alda D’Eusanio – come riportato da BubinoBlog – ha confessato di non essersi divertita a L’Isola dei Famosi e che gli autori, in diretta durante le puntate, le vietavano di parlare.

“Non mi sono divertita. Non ci facevano parlare. Io e Alba Parietti eravamo due opinioniste con l’ordine di non parlare. Gli autori ci hanno detto che solo in poche occasioni potevamo parlare. Proporrei agli autori di far fare le televendite agli opinionisti, così almeno parlano due minuti”.

Dure parole anche sul caso Riccardo Fogli:

“E’ stata una delle cose più disumane e vergognose che abbia mai visto. E lì l’ho detto, perché è stata una cosa vergognosa, sia per il messaggio dato sia per l’utilizzo della tv dove ormai si lavano tutti i panni sporchi senza rispetto neanche per l’onore delle persone. Quando la tv per un indice di ascolto in più toglie l’onore come se l’onore fosse il nulla, è vergognoso”.

Parole che vanno ad unirsi a quanto detto in diretta:

“La cosa che più mi colpisce di tutta questa tua vicenda, è la figura di Corona. Il piacere con il quale lui ha continuato a ferirti. Il modo in cui lui ha detto ‘tu sei vecchio, ‘tu sei un cornuto’, ‘tu ti vendi davanti alle televisioni’. Il piacere che aveva di dire ‘il tuo male, il mio bene’. Questa è la cosa più disumana che io abbia mai visto. Lui ha detto che è uno che ha fatto della galera. Bene, dovrebbe starci più a lungo per imparare qualcosa”.

Non sappiamo se L’Isola dei Famosi tornerà anche il prossimo anno, ma una cosa è certa: a questo punto Alda D’Eusanio non replicherà.