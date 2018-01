Dopo l’arrivo negli USA, Apple ha annunciato che 70 istituti e università in Europa hanno adottato “Everyone Can Code”, il programma completo progettato da Apple per aiutare tutti a imparare a sviluppare app iOS.

Adottando il programma di studio “App Development with Swift” di Apple, gli istituti tecnici e le università europee offriranno nuove opportunità per tutti gli studenti e forniranno loro le competenze necessarie per intraprendere una carriera nel settore dell’app economy.

Istituti di formazione nel Regno Unito, in Germania, Francia, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Svezia, Danimarca, Norvegia, Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Irlanda, Lussemburgo, Polonia e Portogallo proporranno agli studenti il programma “App Development with Swift” per prepararli a intraprendere una carriera come sviluppatori di app. Il corso della durata di un anno è stato progettato da educatori e ingegneri Apple allo scopo di insegnare i principi del codice e dello sviluppo di app a studenti di ogni livello e con qualsiasi background.

Ecco qualche esempio: l’Harlow College nel Regno Unito proporrà il programma “App Development with Swift” ai suoi 3000 studenti – inclusi adulti in cerca di riqualificazione professionale – per insegnare loro a programmare e prepararli a opportunità di lavoro nel settore dello sviluppo di app; il Chair for Applied Software Engineering presso l’Università tecnica di Monaco, in Germania, si focalizza sull’utilizzo di Swift e ARKit per trasmettere agli studenti capacità imprenditoriali e concetti di software engineering con applicazioni pratiche. Collaborerà inoltre con aziende locali, fra cui BMW e Siemens, per garantire un insegnamento in linea con le effettive esigenze del mondo del lavoro; l’istituto professionale a finanziamento pubblico Mercantec, Danimarca, offre ai suoi 3000 studenti l’opportunità di imparare a programmare prima di intraprendere una carriera in una delle imprese locali; abbiamo poi la Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in Olanda, che richiama gli studenti interessati sia al conseguimento di una laurea di primo livello sia a brevi corsi di formazione professionale. I suoi 34000 iscritti potranno ora imparare a programmare grazie a “App Development with Swift”.

In Europa si registra un’elevata richiesta di professionisti esperti in informatica e computing. L’app economy ha generato 1,36 milioni di posti di lavoro in Europa. Da quando è stato introdotto l’App Store, Apple ha pagato quasi 18 miliardi di dollari agli sviluppatori di tutta Europa.

Tim Cook commenta così questa notizia:

Il coding è una competenza fondamentale nell’odierno mondo del lavoro; grazie a ‘Everyone Can Code’, offriamo alle persone in ogni parte del mondo la possibilità di imparare e insegnare a programmare. Da quando abbiamo presentato ‘Everyone Can Code’ due anni fa, stiamo assistendo a un crescente entusiasmo nei confronti dell’iniziativa da parte di scuole di tutto il mondo, e sono sempre più numerosi gli istituti di formazione che integrano il nostro programma nelle classi.



Swift è il linguaggio di programmazione Apple utilizzato per tutte le piattaforme, che offre agli sviluppatori la libertà e le funzioni necessarie per creare app.