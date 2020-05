Chi è Alchimista, il misterioso corteggiatore mascherato di Giovanna Abate a Uomini e Donne?

Gli indizi sono molti e l’unica cosa certa è che il ragazzo è “conosciuto” per questo motivo ha la voce alterata proprio come nello show canterino di Milly Carlucci.

I due principali sospettati sono Angelo (ragazzo che Giovanna ha bocciato durante la sua prima puntata) e Alessandro Graziani, suo corteggiatore nonché ex tentatore di Temptation Island Vip.

A credere che sia Alessandro sono sia i followers della trasmissione che i miei colleghi:

Raga io la butto lì: secondo me l’Alchimista è Alessandro! Sennò va bene la maschera, ma non si spiegherebbe la voce alterata. #uominiedonne

Anche la foto a confronto non lascerebbe dubbi: quella mascella e quell’orecchio sembrerebbero appartenere proprio ad Alessandro Graziani.



Ma come già scritto nel titolo anche un tale ‘Angelo’ è fra i candidati al ruolo di Alchimista.

Come già riportato Angelo è stato eliminato da Giovanna dopo solo una puntata di Uomini e Donne perché fisicamente non aveva trovato quel “boom” che cercava. Ed è proprio quella parola a ricollegarlo all’Alchimista.

Come notato da Il Vicolo delle News, infatti, Alchimista nella sua presentazione aveva dichiarato:

“Mi piaci Giovanna, sei una giusta, mi intrighi. Secondo me dietro quegli occhi meravigliosi c’è tanto tanto da raccontare e scoprire. Credo, e questa è una mia sensazione, anche tanto dolore e sofferenza. Esteticamente per me sei da “boom”, ma mi affascina moltissimo anche il tuo modo di essere e di esprimerti”.