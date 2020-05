Chi è Alchimista, il famoso corteggiatore mascherato di Uomini e Donne? Anche in questo caso – proprio come nello show di Milly Carlucci – la conduttrice ci ha svelato dei piccoli indizi e tutti sembravano riportare a due persone: Angelo (ex corteggiatore di Giovanna) e Alessandro Graziani (ex tentatore di Temptation Island Vip).

Con la smentita di quest’ultimo via Instagram (“Non uso certi mezzucci, a me piace guardare in faccia, non nascondermi. Alla domanda che mi state facendo tutti”) i dubbi ora non ci sono più: Alchimista è proprio Angelo.

Alchimista è Angelo?

Come già scritto Angelo è stato un ex corteggiatore di Giovanna ed è stato eliminato da lei dopo solamente una puntata di Uomini e Donne perché fisicamente non aveva trovato quel “boom” che cercava. Ed è proprio quella parola a ricollegarlo all’Alchimista.

Come notato dal portale Il Vicolo delle News, infatti, Alchimista nella sua presentazione aveva dichiarato:

“Mi piaci Giovanna, sei una giusta, mi intrighi. Secondo me dietro quegli occhi meravigliosi c’è tanto tanto da raccontare e scoprire. Credo, e questa è una mia sensazione, anche tanto dolore e sofferenza. Esteticamente per me sei da “boom”, ma mi affascina moltissimo anche il tuo modo di essere e di esprimerti”.

Anche l’orecchio di Alchimista sembrerebbe essere identico a quello di Angelo e la voce camuffata durante la puntata significherebbe che ha già avuto un incontro con Giovanna.