Alberto Urso con J-Ax, Quando quando quando: la cover del cantante siciliano per accompagnarci durante l’estate.

Nuovo singolo per Alberto Urso. Il vincitore di Amici 2019 si proietta verso prossima estate con una cover di alto livello: Quando quando quando di Tony Renis.

L’artista stavolta non è però da solo. Il suo nuovo brano è infatti collaborazione con J-Ax, ed è prodotto da Gabry Ponte. Insomma, ci sono tutte le carte in regola per un pezzo in grado di dominare le radio per tutta l’estate.

Alberto Urso con J-Ax: Quando quando quando

L’annuncio è stato dato dallo stesso Alberto sui propri social: “Ciao ragazzuoli! Questa canzone è il mio contributo per portare un pezzo di estate in anticipo ad ognuno di voi. Ho scelto Quando quando quando di Tony Renis e l’ho fatto in buona compagnia: il brano è featuring J-Ax e prodotto da Gabry Ponte, che ringrazio entrambi tantissimo“.

Il tenore siculo ha quindi scritto che spera che questo brano possa portarci spensieratezza e voglia d’estate. Per poterlo ascoltare non resta che aspettare il 15 maggio, data d’inizio di Amici Speciali, talent che ha tra i protagonisti anche il cantante messinese. Ecco il suo post:

Quando quando quando di Tony Renis: un brano mondiale

Quando quando quando è una delle canzoni italiane più amate e conosciute nel mondo. Scritta da Alberto Testa e Tony Renis, venne pubblicata nel 1962 da quest’ultimo, che la presentò al Festival di Sanremo.

Nella kermesse arrivò solo quarta, ma riuscì a diventare un grandissimo successo internazionale. Tantissime le cover che già sono state incise di questo brano, su tutte quella di Pat Boone, presente in film come The Blues Brothers. In anni recenti, anche Fergie e Will.i.am dei Black Eyed Peas ne hanno proposto una loro versione. Riuscirà quella di Alberto a conquistarci?



Fonte foto Alberto Urso: https://www.facebook.com/albertoursoofficial

