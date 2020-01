Alberto Urso a Sanremo 2020 con Il sole ad est: il cantante che ha vinto Amici 2019 è pronto a realizzare una clamorosa doppietta sul palco dell’Ariston.

Alberto Urso è uno dei debuttanti del Festival di Sanremo 2020. Il giovane tenore messinese, rivelazione e trionfatore ad Amici nel 2019, proverà a realizzare la doppietta in passato già riuscita a Marco Carta e Valerio Scanu.

Un’impresa che in fin dei conti non è impossibile. Il cantante dagli occhi di ghiaccio piace infatti a giovani e meno giovani, grazie al suo aspetto affascinante e a una voce che non lascia indifferenti. Ecco perché tra gli esordienti è di certo uno di quelli da tenere d’occhio.

Alberto Urso: Il sole ad est

Il brano che Alberto presenterà sul palco dell’Ariston s’intitola Il sole ad est. Un titolo che sarà suonato familiare a tutti i suoi fan. È infatti lo stesso del suo secondo album, arrivato a pochi mesi dal fortunato debutto con Solo.

Facile pronosticare, a questo punto, un’edizione speciale dell’album subito dopo Sanremo con la title track inclusa come traccia bonus.



Alberto Urso a Sanremo

Per il giovane cantante messinese ovviamente si tratta del debutto assoluto sul palco dell’Ariston. La sua carriera ha infatti preso il via ufficialmente meno di un anno fa, proprio con il successo nel talent di Amici di Maria De Filippi.

Anche per questo la sua partecipazione è la realizzazione di un vero sogno, considerando che mai un anno fa Alberto avrebbe potuto immaginarsi sul palco più ambito dalla musica italiana.

E lo ha ammesso senza falsa modestia lo stesso artista in un post su Instagram: “Quando mi è stato detto che avrei partecipato al Festival non riuscivo a crederci, è davvero difficile trovare le parole giuste per esprimere a pieno ciò che provo e sento in questo momento. Sanremo è un sogno, solo a pensarci mi tremano già le gambe!“.

Ecco il video di E poi ti penti:

