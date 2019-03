Alberto Mezzetti lo scorso luglio aveva annunciato la sua partecipazione al Gran Hermano spagnolo ma alla fine non è mai andato, ma lo stesso non si può dire per il Big Brother Brazil dove invece è entrato davvero per la gioia delle concorrenti.

La produzione brasiliana dello show ha contattato anche Veronica Satti che potrebbe forse partire per fargli una sorpresa nelle prossime settimane.

Vi ricordo che Alberto Mezzetti non è l’unico italiano ad esser sbarcato al Big Brother Brazil, un paio d’anni fa approdò anche Elettra Lamborghini dove restò come guest star circa una settimana.