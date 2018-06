Raffaella Fico nel 2011, Guendalina Tavassi nel 2012, Francesca Cipriani e Filippo Nardi nel 2018…. Alberto Mezzetti nel 2019? La lista degli ex gieffini che diventano naufraghi potrebbe allungarsi dato che il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello, intervistato da Tv Sorrisi & Canzoni, ha espresso il desiderio di partecipare a L’Isola dei Famosi.

“Ora magari mi piacere partecipare a L’Isola dei Famosi. Gli orizzonti sono per chi li sa guardare. La fama può arrivare in un giorno. Gli italiani scegliendo me hanno votato il buon esempio, la persona positiva, educata e coraggiosa. Quello che succede nella Casa è realtà, ciò che avviene nella vita di tutti i giorni.”