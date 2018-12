In occasione della presentazione del suo nuovo libro dedicato a Cleopatra, Alberto Angela ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Il divulgatore più amato dagli italiani ha anche parlato di suo figlio Edoardo e di come lo scorso settembre sia esplosa la sua popolarità sui social. Il ricercatore ha rivelato di essere stato alla Polizia Postale a segnalare quaranta profili fake che hanno usato nome e cognome di suo figlio.

“Che dire dei miei figli, che come tutti i ragazzi hanno il futuro negli occhi e le nostre speranze nel cuore. […] Per quanto riguarda l’attenzione esagerata dei social verso mio figlio Edoardo che posso dire. Mi è spiaciuto come potrebbe dispiacere a lei, ha figli? Mi dispiace perché lui non è qualcuno che vuole esporsi, è una persona normale. Lì è il mondo che bussa alla porta, è un effetto collaterale dell’ epoca in cui viviamo. Sono nati decine di profili fake con le sue foto e il suo nome. Erano quaranta. Sono andato dalla polizia postale, è partita un’ azione legale. Questo si chiama furto di identità ed è un reato”.

Il giornalista del Corriere ha anche chiesto ad Alberto Angela un commento in merito a tutti gli ammiratori che ha sui social e alle pagine dedicate alla sua “virilità”.

“Io non commento. Il Web è quello che è, e questo è uno dei suoi volti. Sui social viaggia molta emotività. Lascio agli altri commentare queste cose, perché mi sembra tutto molto evidente. Sono come il naturalista nella savana che guarda con il binocolo: non deve intervenire e giudicare, osserva e basta. Però in tutto questo c’ è una cosa che non si dice mai. Io sono molto diverso dai miei colleghi, sono un ricercatore prestato alla televisione. Per dieci anni ero nei luoghi dove si fanno documentari, dentro le tende in mezzo al Serengeti, con i leoni. Non faccio tivù per apparire sui rotocalchi, ma per condividere il piacere pazzesco di scoprire cose che non sapevi prima”